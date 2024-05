Opção para o Santos na lateral esquerda, Souza afirma estar "100%" e destaca ajuda de companheiros

Com apenas 17 anos, o lateral esquerdo Souza, do Santos, está agradando a comissão técnica de Fábio Carille e já treina com o elenco profissional. Segundo o treinador do Peixe, o jovem é o reserva imediato de Escobar, pela esquerda. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Souza afirmou estar em plenas condições físicas e pronto para atuar.

"Sim, já estou 100%, fiquei um bom tempo recuperando, fiz fortalecimento também lá no profissional. Acelerei (a recuperação), consegui jogar a Copinha, mas, no jogo contra o Cruzeiro, senti um desgaste por conta dos muitos jogos na sequência. Aí, eu já fui para o profissional com um desgaste na posterior, e tratei. Com as ausências dos laterais esquerdos no profissional, teve que acelerar o processo novamente para jogar contra o Mirassol e, infelizmente, no último lance, eu acabei sentindo no jogo a posterior esquerda, deu sobrecarga, mas agora já estou 100% recuperado e pronto para jogar", começou o jovem.

Souza comentou sobre o orgulho que sente de estar junto aos profissionais com apenas 17 anos de idade, ressaltando a dificuldade que enfrentou no começo.

"Para mim, é muito orgulho também, né? Estar lá em cima (no profissional), conseguindo treinar. No início, foi um processo muito difícil por causa da lesão e já voltar jogando e, infelizmente, machucando novamente. Todo o trabalho de força na academia, para fortalecer a posterior novamente, muito tempo na transição, para conseguir se recuperar e voltar novamente. Foi um período difícil, mas agora estou 100% e querendo jogar", continuou.

É um sentimento forte, não dá pra explicar! ?? pic.twitter.com/ujWqudcEg6 ? Santos FC (@SantosFC) May 1, 2024

O atleta também contou sobre como recebeu a notícia de que era o reserva imediato de Escobar, la lateral esquerda do Peixe. "Fiquei descobrindo agora no vestiário. Mas eu não estava sabendo, não. Para mim, é um motivo de muito orgulho, venho trabalhando desde novinho na base, desde 2025, esperando esse momento, desde os nove anos. E, agora, quando eu tiver a oportunidade, é agarrar para não sair mais".

Questionado sobre sua participação defensiva nos jogos, Souza afirmou estar em constante evolução, com treinamentos diários. "Ah, é , ofensivamente eu sou muito bom, gosto de atacar bastante e chego bastante no fundo, um lateral muito ofensivo. Só que já tive muitos problemas defensivamente, né? Diariamente, estou tendo (treinamentos) para esta parte defensiva, para não cometer erros. Também, com meu tempo na Seleção (de base), tive um aprendizado muito grande na parte defensiva. Tanto é que não sofro mais defensivamente, estou indo bem".

O lateral esquerdo do Alvinegro destacou a ajuda que recebe diariamente de seus companheiros, como Gil e Joaquim. O jogador aproveitou para relembar alguns momentos de sua estreia no profissional, diante do Mirassol, no Paulistão.

"Ah, a parte defensiva, os laterais que tem no grupo, os zagueiros, por exemplo o Gil e o Joaquim me ajudam muito. Tanto é que no jogo contra o Mirassol, o Gil me ajudou muito com essa questão, falando pra eu fechar mais o meio não tão o lateral. Também tem a questão do nervosismo da estreia e diariamente o grupo muito forte, muito unido vem me ajudando demais", contou.

Por fim, Souza elegeu Léo, ídolo do Peixe, como sua inspiração no setor. "Muito o Léo, que agora está no grupo profissional, pegando no meu pé, falando para eu evoluir na posição, sabe muito. Ele é uma referência para mim."