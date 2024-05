Pais de Walewska contestam viúvo sobre 'sumiço' de espólio de R$ 43 milhões

A família da ex-jogadora de vôlei Walewska, que morreu há sete meses em São Paulo, é ré em processo movido pelo viúvo Ricardo Alexandre Mendes em disputa de espólio. A briga judicial entre as partes busca entender onde estão os mais de 23 imóveis adquiridos pela jogadora, além de R$ 5 milhões em aplicações financeiras.

O posto de inventariante, a pessoa responsável por listar a herança e os nomes de todos os herdeiros dos bens deixados por Wal, hoje é administrado pelo viúvo. O UOL teve acesso a documentos que revelam a briga pelo espólio na Justiça.

Disputa judicial

A família da jogadora solicitou ao viúvo que apresente a relação de toda a fortuna deixada pela jogadora. A mãe de Wal é sócia na empresa da jogadora, mas afirma que Ricardo é quem efetivamente administrava a empresa e quem detinha poder de decisão.

A dor de perder nossa filha é imensurável, mas depois disso veio Ricardo Mendes, que tivemos como filho, querer nos destruir. Não queremos guerra, a família só quer entender onde foi parar o patrimônio do fruto do trabalho de nossa campeã Maria Aparecida e Geraldo Vieira

Um dos documentos obtidos pela reportagem mostra uma listagem com pelo menos 23 imóveis adquiridos pela jogadora — que apresentam movimentações de compra e venda — e que a família solicita a destinação do dinheiro movimentado nas negociações que podem chegar a R$ 38 milhões. A família quer saber ainda sobre R$ 5 milhões investidos em aplicações financeiras.

"O Ricardo fez com que a pessoa que administrava os negócios da Wal, antes da sua morte, fosse trocado para uma pessoa de sua confiança em 2020. A família afirma que não teve acesso a nenhuma informação da troca do profissional e que o certificado digital da dona Aparecida, e da empresa, passaram diretamente para Ricardo e os novos contadores", informou uma fonte ouvida pela reportagem.

Um outro documento ao qual a reportagem teve acesso contesta essa informação e alega que o patrimônio não passa de um imóvel com valor venal (o que consta em cartório) de R$ 181 mil, um veículo avaliado em R$ 71 mil, além de dívidas em cheques especiais e cartões de crédito que totalizam mais de R$ 136 mil.

Como a jogadora não deixou testamento, a família, segundo a defesa, pretende tirar o viúvo do posto de liderança do inventário. O documento está sob sigilo de Justiça. O processo do inventário dos bens da jogadora foi aberto 12 dias depois da morte dela. Por lei, o cônjuge sobrevivente tem a preferência na administração do inventário.

Procurado pela reportagem, Ricardo disse que não comentaria o assunto. Já o advogado do viúvo afirmou que desde o início o cliente busca um acordo amigável. "Ele tentou inúmeras vezes uma possibilidade de conversa para decidirem juntos e de forma amigável as questões do inventário, uma tratativa de acordo. Ricardo sempre respeitou e continua respeitando toda a família da ex-mulher."

Walewska Oliveira e Ricardo Alexandre Mendes foram casados por duas décadas em regime de comunhão parcial de bens.

Bens deixados por Walewska

O documento cita que Walewska possuía até 2019 "um patrimônio considerável", com 23 apartamentos e dinheiro aplicado o que totalizaria, segundo os advogados da família da atleta, Eric Vaccarezza, um montante aproximado de R$ 43 milhões.

Os bens ainda não estão oficialmente listados, e o valor total do patrimônio ainda é oficialmente desconhecido.