Auxiliar do Corinthians valoriza virada e elogia Bidon: 'Premiado com o gol'

O auxiliar técnico Bruno Lazaroni valorizou a vitória de virada do Corinthians contra o América-RN, nesta quarta-feira (2), pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O profissional citou as dificuldades que o time encontrou para a partida e comemorou a vantagem construída para a volta, que será disputada em São Paulo.

"A gente fez um jogo muito desgastante mentalmente e fisicamente (contra o Fluminense), com pouco tempo de recuperação. Nosso adversário poupou jogadores no último jogo e acredito que a maioria de situações criadas por eles foram em bola parada. Eles possuem um bom cobrador e uma equipe de estatura alta. De qualquer maneira, valoriza muito o resultado por conta dessas condições. Não é fácil, é uma equipe que estava há 16 jogos sem perder. Enfrentou times de Série A e jogou de igual para igual, inclusive contra o Fortaleza, quando quase venceu. Contexto difícil, clima muito quente, úmido... isso acaba dificultando. Tivemos cinco mudanças em relação ao último jogo. Isso afeta, mas valoriza a vitória e a vantagem construída para São Paulo", comentou Lazaroni, que comandou o Corinthians pois António Oliveira estava suspenso.

Em relação à atuação de Breno Bidon, que anotou seu primeiro gol como profissional, Bruno destacou que o jovem volante vem aproveitando as oportunidades no time titular. Atualmente, o garoto substitui o lesionado Maycon.

"Momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição. Esse aí seria o mundo ideal. Infelizmente, perdemos jogadores importantes. Porém, isso dá oportunidade para outros atletas mostrarem sua capacidade. Não gostamos de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para Breno Bidon jogar, e ele foi muito bem nessas últimas duas partidas e foi premiado com gol.", acrescentou.

Com a vitória por 2 a 1 contra o América-RN, um simples empate no jogo de volta garante o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto, que terá a Neo Química Arena como palco, está marcado para o dia 21 de maio, às 20 horas (de Brasília).

Agora, o Corinthians volta a jogar no próximo sábado, contra o Fortaleza, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16 horas (de Brasília), também em Itaquera.