Na volta de Gabigol, Flamengo consegue vitória magra sobre o Amazonas pela Copa do Brasil

O Flamengo saiu na frente do Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 a equipe amazonense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O gol da vitória do time carioca aconteceu no primeiro tempo, com Pedro. No restante do jogo, os cariocas tiveram muita dificuldade na criação de bons lances.

A partida ficou marcada pelo retorno de Gabigol aos gramados. O atacante entrou aos 19 minutos do segundo tempo e voltou a jogar após mais de dois meses. O jogador havia sido suspenso por doping.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, em Manaus. O Flamengo vai a campo podendo perder por um gol de diferença que mesmo assim irá avançar na competição.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gol de Pedro, Flamengo vence o primeiro jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. A partida de volta é no próximo dia 22, em Manaus.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/eQoCP4Lze8 ? Flamengo (@Flamengo) May 2, 2024

O jogo

O duelo começou aberto, com as duas equipes voltadas para o ataque. A primeira boa chance aconteceu aos cinco minutos, com De la Cruz. O meia arriscou de fora da área e viu a bola ir perto do gol.

Aos poucos, os rubro-negros ficaram com a bola. O Flamengo chegou ao gol aos 19 minutos, quando Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Depois do gol, o panorama da partida não mudou. O Flamengo seguia tendo o controle da bola, mas via o Amazonas tentar avançar. Os visitantes chegaram a balançar a rede com Diogo. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.

Somente nos minutos finais, o Flamengo voltou a levar perigo. Allan arriscou de fora da área e obrigou Edson Mardden a fazer boa defesa. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

No segundo tempo, os donos da casa quase ampliaram logo com um minuto. Lorran aproveitou cruzamento e finalizou sobre o travessão. No entanto, depois disso, os rubro-negros voltaram a pecar no último passe.

Somente aos 35 minutos, o Flamengo voltou a levar perigo. Matheus Gonçalves finalizou para boa defesa de Edson Mardden. Depois, Luiz Araújo fez jogada individual, mas chutou em cima da zaga.

Nos minutos finais, os cariocas tentaram esboçar uma pressão, sem sucesso. Tanto que a torcida no Maracanã chegou a vaiar a troca de passes sem objetivo da equipe. O Amazonas parecia satisfeito e se contentou com a derrota mínima no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 AMAZONAS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quarta-feira, 1 de maio de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Allan (Flamengo); Judá e Patric (Flamengo)

GOL

FLAMENGO: Pedro, aos 19min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan (Igor Jesus), Gerson e De la Cruz (Gabriel); Lorran (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Pedro

Técnico: Tite

AMAZONAS: Edson Mardden, Patric (Ezequiel), Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá (Jimenez), Guilherme Xavier e Pará (Barros); William Barbio, Sassá (Renan Castro) e Matheus Serafim (Ênio)

Técnico: Adilson Batista