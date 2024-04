Série de Ayrton Senna tem primeiro teaser divulgado pela Netflix

Nesta terça-feira (30), a Netflix divulgou para o público o primeiro teaser trailer da série "Senna", que contará a história do piloto brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1. A minissérie contará a trajetória do ídolo desde a sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até seu falecimento em Ímola, em 1994. A morte do piloto completará 30 anos nesta quarta-feira (01).

"Depois dele, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Senna é uma minissérie de ficção inspirada na história de vida, incrível carreira e nos relacionamentos familiares do maior piloto de F1 de todos os tempos. Protagonizada por Gabriel Leone, estreia ainda em 2024", diz o a publicação no YouTube da Netflix.

"Senna" terá seis episódios e será lançada ainda em 2024, mas ainda não tem uma data específica. A produção foi feita em quatro países: Argentina, Brasil, Reino Unido e Uruguai.

Ayrton será interpretado pelo brasileiro Gabriel Leone. O elenco ainda conta com Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Maurão, pai de Ayrton), Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton), Pâmela Tomé (Xuxa), Nicolas Cruz (Leonardo Senna), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado de Senna) e Antônio Menqui (Senna criança).

Ayrton Senna morreu em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, no dia 01 de maio de 1994.