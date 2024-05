Por razões climáticas, jogo entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil é adiado

Por razões climáticas, a partida entre Internacional e Juventude, que estava marcada para amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, foi adiada por conta do clima no Rio Grande do Sul. Assim, o jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil passou para o dia 10 de maio (sexta-feira).

As intensas chuvas, que chegaram ao índice pluviométrico de 300mm, acabaram tornando inviável a realização do duelo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Esporte Clube Juventude (@ecjuventude)

Segundo nota oficial da CBF, a decisão tomada tomada junto ao apelo do governador, visa evitar a exposição dos atletas, da comissão técnica, dos árbitros, torcedores e demais profissionais, resguardando assim a segurança e a integridade física de todos.

Por fim, o Juventude informou oficialmente que a delegação jaconera já retornou para Caxias do Sul.