Presidente do Palmeiras, Leila pede adiamento e tem nova data para depor na CPI das Apostas Esportivas

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pediu o adiamento de seu depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. A mandatária do clube paulista pediu a mudança na data por conta de outros compromissos e deve comparecer ao Senado Federal para depor no dia 5 de junho.

Antes, Leila Pereira prestaria depoimento nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília). O convite foi feito ao presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), no dia 15 de abril.

John Textor, dono da SAF do Botafogo, depôs no dia 26 do mês passado em uma sessão de mais de três horas. Depois, em uma reunião secreta, apresentou o material que ele alega ter provas sobre a manipulação de jogos no futebol brasileiro ao presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), ao relator e ex-jogador Romário (PL-RJ) e outros senadores presentes.

Após ter contato com o relatório de 180 páginas, Kajuru disse que via "indícios suficientes para investigar". Com isso, solicitaria o depoimento de outras figuras. Além de Leila Pereira, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, também foi convidado para depor.

Um dos jogos citados por Textor é a vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Ele diz que o Choque-Rei, que aconteceu no Allianz Parque, foi manipulado por jogadores do Tricolor.

Insatisfeito com declarações do norte-americano contra o Palmeiras, Leila Pereira deu fortes declarações sobre as acusações de John Textor, cobrando punição ao empresário. O clube, inclusive, entrou com ação no STJD para impedir que Textor acuse o clube sem mostras provas.