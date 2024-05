Amazonas x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Flamengo encara o Amazonas nesta quarta-feira, em Manaus. A partida na Arena Amazonas, que decidirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, terá início às 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida por SporTv e no Premiere.

A equipe carioca vem de duas vitórias importantes, sobre Bolívar e Corinthians. A desconfiança da torcida com o trabalho do técnico Tite foi deixada de lado e o ambiente no elenco se tranquilizou.

O Flamengo venceu o Amazonas no jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e jogará com a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão será em cobranças de pênaltis. Já para o Amazonas, só uma vitória por dois ou mais gols no tempo normal garante a classificação.

Tite deve promover algumas mudanças na equipe para este confronto. O treinador vem fazendo um rodízio no gol e dando ao jovem Matheus Cunha a missão de defender a meta rubro-negra na Copa do Brasil. Outra alteração será na zaga. Léo Pereira sofreu leve lesão muscular na partida contra o Bolívar e permaneceu em tratamento no Rio de Janeiro.

Bruno Henrique e Erick Pulgar também não viajaram com a delegação. O atacante segue tratando de uma lesão no tornozelo e o volante precisa de recondicionamento físico após se ausentar por várias partidas.

Antes de seguir viagem para Manaus, o Mengão fez sua última atividade no Ninho do Urubu! ??? #VamosFlamengo #CRF ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/KeTejeDeSp ? Flamengo (@Flamengo) May 21, 2024

Já o Amazonas, que chegou à terceira fase com vitórias sobre o Independente-AP e o Maringá, faz campanha irregular na Série B. A equipe manauara aparece na 15ª colocação, com apenas uma vitória em seis partidas. Este triunfo, por sinal, é fonte de confiança para a equipe, já que foi sobre o Santos, líder da competição.

O técnico Adilson Batista, que não sabe se poderá contar com o atacante Sassá, que se recupera de um edema na virilha direita, deve manter a base da equipe que empatou com o Paysandu por 1 a 1, no último sábado.

FICHA TÉCNICA



AMAZONAS FC x FLAMENGO

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)



Data: Quarta-feira, 22 de maio de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casari (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

AMAZONAS: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Judá), Guilherme Xavier e Rafael Tavares (Matheusinho); Matheus Serafim, Bruno Lopes e Ênio (Sassá)



Técnico: Adilson Batista

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Pedro e Everton Cebolinha



Técnico: Tite