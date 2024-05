Leilão de Neymar terá camisas autografadas por Pelé e mais craques; veja

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que ocorre no próximo dia 3, receberá uma série de camisas autografadas por diferentes craques do futebol mundial, incluindo o Rei Pelé.

Veja detalhes

Um dos itens que será colocado em leilão é uma camisa oficial do Barcelona. O traje é da década passada e virou icônico devido ao sucesso do "trio MSN", formado por Messi, Suárez e Neymar. Os três deixaram suas assinaturas no uniforme.

Outra peça exposta será do PSG. A equipe francesa, que já tinha Mbappé em seu elenco, trouxe Neymar e Messi e formou um dos times mais estrelados da história. O trio eternizou o manto, que pode ser adquirido pelos presentes ao evento.

Há ainda uma camisa da seleção brasileira disponível para arremate. O modelo, elaborado em combate ao racismo, ganhou a assinatura do Rei Pelé, que morreu no final de 2022 — Ronaldo Fenômeno e o "dono" do evento também deixaram suas marcas.

Todo o dinheiro arrecadado será destinado aos programas do Instituto Projeto Neymar Jr, que tem como objetivo "ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social".