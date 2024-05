Corinthians busca reforços para o ataque, mas descarta contratações de Romarinho e Deyverson

O Corinthians procura reforços e promete vasculhar o mercado em busca de atacantes na próxima janela, que se abre em julho. Entretanto, nomes como o de Romarinho e Deyverson estão descartados pela diretoria alvinegra.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Corinthians não nutre interesse pela contratação de Romarinho e também não negocia com Deyverson.

Nesta terça-feira, o Meu Timão publicou que Deyverson foi oferecido ao Corinthians. O atleta foi afastado do Cuiabá por "motivos disciplinares" e tem contrato próximo do fim. Seu vínculo com o Dourado se encerra no fim do ano e, a partir de julho, ele, que foi procurado por diversos times brasileiros, poderia assinar um pré-contrato.

O atacante conta com o aval do técnico do Corinthians, António Oliveira, que trabalhou com o jogador no Cuiabá. No entanto, a diretoria do Timão não negocia com o centroavante, que já passou pelo rival Palmeiras.

Já Romarinho ficará livre no mercado em breve. Na última segunda-feira, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, oficializou a saída do atacante ao término da temporada local.

Contudo, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians não pretende abrir conversas pelo atleta de 33 anos. O clube evita olhar para o passado e, neste primeiro momento, deixa Romarinho fora dos planos. O jogador também tem como prioridade permanecer no Oriente Médio.

O jogador defendeu a equipe do Parque São Jorge entre 2012 e 2014 e conquistou quatro títulos: a Libertadores e o Mundial de 2012, além do Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, em 2013. O seu futuro, porém, não deve ser o Corinthians.

Atualmente, o elenco corintiano conta com Wesley, Pedro Henrique, Romero e Gustavo Mosquito como alternativas de velocidade para o ataque. Já Yuri Alberto, Pedro Raul e Arthur Sousa são as opções para a referência.

O Corinthians pode intensificar a busca por atacantes de lado na metade do ano, caso Wesley seja vendido. O Timão tem visto o garoto se valorizar no mercado e espera propostas de, pelo menos, 25 milhões de euros (R$ 139 milhões).