Hulk recorda treinos no Corinthians e explica dispensa na base do São Paulo

Hoje ídolo no Atlético-MG, Hulk rodou pelo futebol brasileiro antes de surgir no Vitória e logo sair do Brasil. O camisa 7 passou pelas bases de Corinthians e São Paulo, mas acabou não ficando por muito tempo.

O que aconteceu

Hulk treinou por cerca de 15 dias na base do Corinthians. O atacante, no entanto, voltou à Paraíba, tirou o passaporte e acabou tendo sua primeira experiência no futebol português logo em seguida.

Ninguém sabe, mas treinei no Corinthians, fiquei fazendo teste lá, acho que uns 10, 15 dias treinando lá, ninguém falou nada. O Zé do Egito (empresário) me liga: 'Hulk, você está na concentração?' Falei, estou, estou na concentração. Ele disse: 'Arruma a tua mala que vou te buscar' (...) Fui para a Paraíba, tirei toda a minha documentação, o passaporte para ir para Portugal. Fiz 15 anos e fui para Portugal. Fiquei no Vilanovense, um time da 2ª Divisão B. Hulk, ao podcast do Atlético-MG

Hulk chegou a treinar no Porto, que viria a ser seu clube no futuro, durante sua primeira passagem por Portugal. O atacante ficou por um ano no país europeu e retornou ao Brasil de férias.

As férias se transformaram em volta definitiva após Hulk ingressar na base do São Paulo. Ele permaneceu por seis meses defendendo o Tricolor, mas apesar de tudo parecer certo pela permanência, ele acabou dispensado. Segundo ele, o clube não quis pagar cerca de R$ 50 mil para a compra da casa dos seus pais.

O Zé (empresário) tinha um acordo com o meu pai, que tinha que comprar a casa dos meus pais. Daí, o Zé chegou no pessoal do São Paulo, falou assim: "Para ele ficar no São Paulo, eu preciso de 50 mil reais para poder comprar a casa dos pais dele". O São Paulo, na época, não quis pagar os 50 mil.

Profissionalização no Vitória e carreira fora do Brasil

Hulk se tornou jogador profissional no Vitória. A fama, no entanto, só veio bem longe do futebol brasileiro. O atacante começou sua jornada longe de casa defendendo Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy, todos do Japão.

O sonho da Europa foi realizado em 2008. Hulk foi contratado pelo Porto e logo se tornou ídolo, deixando o clube somente em 2012, quando foi comprado pelo Zenit, da Rússia.

Ídolo também na Rússia, Hulk voltou ao futebol asiático em 2016. Ele foi comprado pelo Shangai SIPG e permaneceu no time chinês até 2021, quando retornou ao futebol brasileiro.

Idolatria no Atlético-MG

Hulk chegou ao Atlético-MG como uma contratação de peso em 2021. A identificação com a torcida foi rápida, assim como a conquista de títulos. Naquele mesmo ano, ele conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Galo.

A galeria de troféus de Hulk no clube também tem outras três edições do Campeonato Mineiro (2022, 2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2022).

Ao longo de sua trajetória no Galo, Hulk soma 102 gols marcados em 193 jogos disputados. Seu atual contrato com o clube vai até o final de 2026.