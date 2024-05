Com Gabigol festejado pela torcida, Flamengo chega a Manaus para jogo da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira, o Flamengo desembarcou em Manaus-AM para a partida de volta contra o Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, e o time carioca defende vantagem de 1 a 0 construída no Rio de Janeiro. Logo na chegada, o atacante Gabigol, apesar da polêmica por ter usado a camisa do Corinthians, foi muito bem recebido pelos torcedores.

Na equipe, o técnico Tite deve realizar algumas mudanças, começando pelo gol, setor onde o jovem arqueiro Matheus Cunha vem tendo oportunidades na competição. Já na zaga, Léo Pereira sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Bolívar, pela Libertadores, e segue em tratamento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

Por fim, Bruno Henrique e Erick Pulgar também ficaram no Rio de Janeiro. Por parte do atacante, o atleta segue tratando a lesão no tornozelo, enquanto o volanterecupera o condicionamento físico após se ficar de fora por algumas partidas.

Assim, uma provável escalação titular do clube carioca tem: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Pedro e Everton Cebolinha.