Por que Chelsea topa pagar R$ 110 milhões a mais para comprar Estêvão

O Palmeiras vive uma semana decisiva para fechar a venda de Estêvão para o Chelsea. O clube inglês sinalizou que topa pagar um valor próximo a 65 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões na cotação atual) entre fixo e variáveis para contratá-lo. Mas se a multa da joia palmeirense é 45 milhões de euros (R$ 250 milhões), por que os Blues querem pagar 20 milhões de euros (R$ 110,8 milhões) a mais pelo atleta? Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini falaram sobre o assunto na Live do Palmeiras — toda terça-feira às 17h (de Brasília), no Youtube do UOL Esporte.

Entenda a situação

O primeiro ponto é o fair play financeiro. O Chelsea precisaria pagar os 45 milhões de euros à vista ao Palmeiras para contar com Estêvão imediatamente, e por isso aceita pagar mais de forma parcelada. O Palmeiras aceita esse pagamento a longo prazo, já que o atleta só pode se transferir no meio do ano que vem — e por isso esse montante é maior.

Concorrência também influencia no valor de Estêvão. Como ele não pode sair até completar 18 anos, o Palmeiras usa isso como uma carta na manga para ganhar mais dinheiro: só vai vender o jogador se o interessado atender suas exigências — e o Chelsea não quer perder o jovem após desistir de Endrick.

O que emperra o acerto no momento são as exigência do Palmeiras. A ideia da diretoria alviverde é colocar metas que são facilmente atingidas até os 45 milhões de euros, o que significa mais de R$ 250 milhões na cotação atual. A partir disso, as metas poderiam ter um grau de dificuldade maior para chegar aos quase 65 milhões de euros.

Situação dos emprestados do Palmeiras

Flavio Latif, setorista do Palmeiras no UOL , falou sobre os planos do Palmeiras para os jogadores emprestados: Rafael Navarro, Tabata e Atuesta.

O Palmeiras não quer contar com nenhum dos atletas que estão emprestados, a ideia é vender todos eles. Navarro recebeu muitas sondagens e deve ser o primeiro a ter a situação resolvida. Atuesta é titular absoluto no Los Angeles FC e também deve ser negociado em breve.

Dudu e Bruno Rodrigues serão relacionados?



O Palmeiras entra em campo na quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Dudu e Bruno Rodrigues treinaram sem restrições durante a semana e um deles deve ser novidade.

O Bruno Rodrigues teve uma lesão mais tranquilo que a do Dudu, então tudo indica que ele deve receber minutos antes de Dudu. O Abel disse em coletiva que quer paciência com o camisa 7 por conta da gravidade da sua lesão.

A última partida de Dudu foi no dia 27 de agosto de 2023, na vitória do Alviverde por 1 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque.

