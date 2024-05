Fluminense encerra preparação para encarar o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para o duelo contra o Sampaio Corrêa. As equipes se enfrentam na quarta, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O clube carioca tem uma vasta lista de desfalques para o jogo. Marquinhos, André, Lelê, Manoel, Douglas Costa e Samuel Xavier estão no departamento médico e são baixas para a partida.

O treinador Fernando Diniz comandou o trabalho com bola e ajustou os últimos detalhes para o duelo desta quarta-feira.

Nas imagens publicadas pelo clube, os jogadores, incluindo atletas titulares na última partida, como Germán Cano, Ganso, Guga e Jhon Arias foram vistos treinando normalmente.

O time carioca pode perder por até um gol de diferença para conquistar a classificação direta às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 0, disputado no Maranhão.