Grêmio e Internacional se unem e promovem campanha pela reconstrução do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira, Grêmio e Internacional lançaram uma campanha conjunta em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, estado afetado fortemente por chuvas. Em parceria com o governo do Estado, a ação cujo nome é "Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS" visa arrecadar recursos e insumos, além de estimular doações de empresas. Antes mesmo do lançamento oficial, a iniciativa já viabilizou auxílios que somam R$ 28,4 milhões.

O evento aconteceu no Centro Administrativo Contingencial (CAC) e contou com a presença de dirigentes da dupla Gre-Nal. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, deixaram a rivalidade de lado e uniram forças neste momento complicado pelo qual o Rio Grande do Sul vive. O governador do Estado, Eduardo Leite, também compareceu.

Para reconstruir nosso Estado, deixamos a rivalidade dentro do campo. É hora de usar essa grande paixão em prol das vidas atingidas pelas enchentes! ???? Confira o recado do presidente Guerra no lançamento da campanha #JogandoJunto! ?? Saiba mais em https://t.co/9dMx1gtSfU pic.twitter.com/M7kQbyuX0y ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2024

"Esse projeto representa a nossa responsabilidade social. Juntos, temos cerca de 20 milhões de torcedores. Esta é uma situação única que envolve o compromisso dos dois clubes. A nossa rivalidade vai continuar dentro de campo, quanto pudermos voltar a jogar, mas agora o nosso jogo é outro", pontuou o presidente do Imortal Tricolor, Alberto Guerra.

Alessandro Barcellos destacou a importância da dupla Gre-Nal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. "É hora de esquecermos o que nos diferencia e jogarmos juntos pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar, fora de campo, para que possamos transformar a força da rivalidade Gre-Nal na reconstrução do Rio Grande do Sul".

CORRENTE DE UNIÃO! ?+?? = ? Neste momento, milhares de pessoas que vivem no nosso estado precisam de ajuda. É #JogandoJunto que vamos reconstruir o Rio Grande do Sul! ? Acesse https://t.co/Ut9nOuCnB3, saiba mais sobre a união de Inter e @Gremio pelo RS e faça parte dessa... pic.twitter.com/SSsbpT5GTp ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 21, 2024

A dupla também busca apoio além do Rio Grande do Sul e convidou outros clubes brasileiros a adotarem a braçadeira de capitão na cor roxa, cor que simboliza a união entre o vermelho do Internacional e o azul do Grêmio.

O presidente do Internacional falou sobre a possível camisa que os clubes lançariam em conjunto e ressaltou que seria apenas algo promocional e não serviria para jogos oficiais. Vale destacar que Grêmio (Umbro) e Internacional (Adidas) possuem fornecedoras de material esportivo diferentes.

"A ideia da camisa, se acontecer, se vingar, seria uma ação promocional da campanha. A identidade dos clubes, a marca, é mais forte para a campanha. Esse é o objetivo. Uma camisa promocional que a camisa possa fazer uso, comprar, é uma ideia que surgiu e pode ser trabalhada, sim", cravou Barcellos.