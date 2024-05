Botafogo desembarca em Salvador para duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Botafogo desembarcou em Salvador (BA) para a partida de volta contra o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Barradão e o Alvinegro defende vantagem de 1 a 0 construída no Rio de Janeiro.

O técnico do Glorioso, Artur Jorge, não tem problemas para a escalação do time titular, todavia conta com algumas baixas no banco de reservas. Jeffinho, por exemplo, fica de fora do duelo desta quarta-feira, uma vez que deixou a partida contra o Universitario, pela Copa Libertadores, sentindo sua coxa direita.

Além do atacante, o treinador português não conta com Matheus Nascimento, que se recupera de um problema muscular. Diego Hernández e Óscar Romero, por problemas disciplinares, seguem afastados do restante do grupo e serão ausências.

Tiquinho Soares, principal goleador do Botafogo em 2023, é considerado dúvida. O atacante segue em tratamento e está na fase final da recuperação, já treinando com bola. Entretanto, não é presença garantida no duelo pela Copa do Brasil. Com isso, o jovem de 18 anos Yarlen pode aparecer como opção no ataque da equipe ao decorrer dos 90 minutos.

Assim, uma provável escalação titular do clube carioca tem: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Eduardo e Júnior Santos.