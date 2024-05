Pedrinho recebe prefeito do Rio em São Januário antes de jogo do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, esteve em São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil. Ele é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Conversa com Pedrinho

Eduardo Paes esteve no camarote da presidência antes de a bola rolar. Ele conversou com Pedrinho e outros membros da diretoria.

O Vasco estreitou laços com poderes municipais do Rio em meio às conversas para a venda do potencial construtivo de São Januário. O projeto foi debatido na Câmara de Vereadores na última semana.

Pedrinho tem a intenção de iniciar as obras em dezembro. O estádio pertence ao clube associativo e a diretoria conversa com a Crefisa pelos naming rights.

O jogo contra o Fortaleza é o primeiro após o clube retomar o controle da VascoSAF. A briga judicial com a 777 Partners está correndo, e a empresa já entrou com um recurso para derrubar a liminar que a afastou da gestão do futebol.