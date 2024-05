Técnico italiano Claudio Ranieri decide encerrar sua carreira no futebol aos 72 anos

O italiano Claudio Ranieri deixou o comando do Cagliari nesta terça-feira e decidiu encerrar sua longa carreira aos 72 anos. O treinador ficou marcado pela inédita conquista da Premier League à frente do Leicester City, em 2016.

Ranieri teve uma última temporada complicada comandando o Cagliari. Apesar disso, conseguiu garantir a permanência do clube na Primeira Divisão italiana.

"Ranieri está de saída do Cagliari. Nas suas duas passagens pelo clube, conseguiu sempre conduzir a equipe aos seus objetivos. Depois de duas subidas e uma salvação na Primeira Divisão, no último ano e meio conseguiu uma obra-prima com a vitória no play-off e a permanência. O Cagliari é e será sempre a sua casa. Para sempre gratos", publicou o Cagliari.

Il nostro saluto ? https://t.co/jmWxdj0s78 ? Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 21, 2024

Com passagens por Inter de Milão, Juventus e Chelsea, a duradoura carreira de Ranieri como treinador começou em 1986, quando assumiu o Vigor Lamezia. Ele teria a sua primeira passagem pelo Cagliari, clube em que encerra sua trajetória, em 1988.

Apesar das passagens por grandes clubes no currículo, foi na pequena cidade de Leicester, no Reino Unido, que Ranieri mais se destacou. Ele assumiu o Leicester City em 2015, comandando a equipe para o título inédito da Premier League - o clube havia sido promovido à Primeira Divisão apenas um ano antes.