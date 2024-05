Vasco bate Fortaleza nos pênaltis após jogo eletrizante com 6 gols e avança

O Vasco venceu o Fortaleza por 5 a 4, nos pênaltis, na noite desta terça-feira (21), em São Januário, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes empataram por 3 a 3 com a bola rolando e já haviam ficado na igualdade por 0 a 0 na ida.

O Vasco não errou nenhuma cobrança nos pênaltis. Léo Jardim defendeu a batida de Kervin Andrade e garantiu a classificação.

Vegetti (duas vezes) e Lucas Piton marcaram os gols pelo lado do Vasco. Marinho, Lucero e Hércules balançaram as redes pelo lado do Fortaleza.

Durante o jogo, o Fortaleza esteve duas vezes à frente no placar, mas levou a virada. O empate veio já na marca dos 43 minutos da etapa final.

Agora, o Vasco espera o sorteio que será realizado pela CBF para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O evento ainda não tem data marcada.

Anunciado pelo Vasco, o técnico Álvaro Pacheco assistiu ao jogo nas tribunas de São Januário. O interino Rafael Paiva comandou a equipe na beirada do campo.

O Vasco volta a campo somente no dia 2 de junho, quando vai enfrentar o Flamengo, em casa, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, volta a jogar no próximo domingo (26), contra o Sport, às 18h, fora de casa, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve erros individuais, VAR em ação e bola no travessão. O Vasco começou o jogo melhor, mas viu o Fortaleza sair na frente em gol de Marinho após erros de Maicon e Léo Jardim. O atacante do Leão do Pici foi personagem no outro gol da etapa inicial — ele cometeu o pênalti, posteriormente convertido por Vegetti, que deixou tudo igual. Nos minutos finais, o travessão evitou que a equipe visitante voltasse a ficar à frente no placar, dessa vez em cabeceio de Lucero.

A etapa final teve quatro gols, virada e pênalti anulado. O Fortaleza voltou a ficar à frente no placar com Lucero, mas São Januário foi das vaias à euforia com os gols de Vegetti e Piton, que viraram o jogo para o Vasco. Em busca do empate, o Leão do Pici teve Hércules como um personagem fundamental — ele causou um pênalti, posteriormente anulado, mas depois deixou tudo igual em uma bomba de fora da área já perto dos acréscimos, e levou a decisão para os pênaltis.

O Vasco levou a melhor nos pênaltis, assim como foi contra o Água Santa na fase anterior. Payet, Sforza, Lucas Piton, Puma Rodríguez e Vegetti converteram as cobranças vascaínas, e Léo Jardim defendeu a batida de Kervin Andrade. Lucero, Yago Pikachu, Hércules e Zé Welison marcaram pelo Fortaleza.

Lances importantes e gols

Marinho colocou o Fortaleza na frente. O Fortaleza pressionou a saída de bola do Vasco, e Maicon errou o passe. A posse ficou com Pochettino, que serviu Marinho. O camisa 11 levou para a perna direita e bateu cruzado. Léo Jardim tocou na bola, mas viu ela morrer no fundo do gol.

Passou raspando! O Vasco tentou o empate logo após sair atrás no placar. Adson recebeu pela direita da área, levou para a perna esquerda e bateu firme. A bola passou próxima à trave esquerda de João Ricardo.

Vegetti empatou para o Vasco. Aos 12 minutos, Marinho tentou cortar cruzamento na área do Fortaleza e tocou na bola com o braço. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR, revisou o lance e marcou o pênalti. Na cobrança, Vegetti deslocou João Ricardo e viu a bola bater nas duas traves antes de cruzar a linha e entrar.

Jogadores do Vasco comemoram gol marcado por Vegetti contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Não pegou em cheio. Adson quase virou o jogo para o Vasco logo após o empate. Ele arrancou do meio de campo e serviu David, que devolveu já dentro da área. O camisa 28 se jogou na bola, mas pegou mal e mandou para fora.

Lucero parou no travessão. Em boa trama pelo lado esquerdo no final do primeiro tempo, Felipe Jonatan tabelou com Breno Lopes e cruzou na área. Lucerro testou tirando de Léo Jardim, mas a bola bateu no travessão e não entrou.

Chegou, mas pegou mal. O Fortaleza assustou no começo da segunda etapa. Após cruzamento de Pochettino, Marinho apareceu livre na segunda trave e se jogou na bola para completar, mas não pegou em cheio e facilitou a defesa de Léo Jardim.

Lucero voltou a colocar o Fortaleza na frente em novo gol com auxílio do VAR. O atacante começou a jogada pela esquerda dando uma 'caneta' em Maicon. Pikachu recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Pochettino desviou, e a bola sobrou para o camisa 9 completar para as redes. O lance foi anulado pelo auxiliar por impedimento, mas validado após revisão do VAR.

Lucero, do Fortaleza, celebra gol sobre o Vasco em jogo da Copa do Brasil Imagem: THIAGO RIBEIRO/AGIF

Felipe Jonatan quase marcou um golaço. O lateral recebeu pela esquerda, mas levou para a direita. Mesmo com a perna ruim, soltou o pé e quase encobriu Léo Jardim, que espalmou.

Vegetti buscou novo empate para o Vasco. Em contra-ataque após escanteio para o Fortaleza, Adson tocou para Payet, que ajeitou para Puma Rodríguez cruzar na cabeça de Vegetti. O argentino só teve o trabalho de completar de cabeça para o gol.

A virada do Vasco veio com Lucas Piton. O camisa 6 recebeu passe em profundidade de Payet e finalizou cruzado. A bola passou entre os braços de João Ricardo e morreu lentamente no fundo do gol.

Pênalti anulado. O Fortaleza teve um pênalti marcado a seu favor na reta final do jogo, após Hércules tentar passe dentro da área e a bola bater em Maicon. Entretanto, chamando pelo VAR, Wilton Pereira Sampaio anulou a marcação ao ver que a bola bateu na coxa do defensor, e não no braço.

Hércules deixou tudo igual pela terceira vez em São Januário. O volante recebeu passe na entrada da área e finalizou cruzado. Léo Jardim até pulou, mas não alcançou o chute, que morreu no canto direito baixo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 (5) X (4) 3 FORTALEZA

Data e horário: 21 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: João Victor, Payet, Paulo Henrique (VAS), Marinho (FOR)

Gols: Marinho (7'/1°T), Vegetti (16'/1°T), Lucero (8'/2°T), Vegetti (20'/2°T), Lucas Piton (30'/2°T), Hércules (43'/2°T)

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdamés (Matheus Carvalho) e Payet; Adson (Rayan), David (Paulo Henrique) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Kervin) e Felipe Jonatan; Zé Welison, Matheus Rossetto (Hércules) e Pochettino (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda