Milly Lacombe: Tem laranja nessa história do Corinthians. É um escândalo

No Fim de Papo desta terça (21), Milly Lacombe afirmou que a denúncia feita por Juca Kfouri em sua coluna no UOL aponta a existência de um "laranja" na transação com a Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians. É um escândalo, disse ela.

'É um escândalo desses vexatórios': "O diretor de futebol, o Rubão, saiu dizendo 'eu soube que não haveria intermediários', e houve. O diretor financeiro não sabia desse repasse. Tem coisas muito estranhas, para mim é um escândalo desses vexatórios. Ambas as empresas seriam de um amigo do diretor de marketing. A menos que a gente saiba exatamente de quem são essas empresas, a coisa está muito estranha.

'Parece que tem um laranja': "Eu acho que a Vai De Bet deveria pedir a suspensão do contrato, porque está respingando tudo nela, ela está no meio disso tudo, e aí, faz como? Essa diretoria fala demais, fala tanto que se contradiz, disse que não haveria intermediários, que seria o maior patrocínio, mas houve dois intermediários. Parece que tem um laranja, isso para mim é um escândalo".

