Cascavel empata com Hercílio Luz e emenda terceiro jogo seguido sem vitória na Série D

Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Cascavel recebeu o Hercílio Luz no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto e empatou sem gols.

Assim, o Cascavel, que emendou o terceiro jogo seguido sem vencer (duas derrotas e um empate), chegou a quatro pontos e continuou na quarta colocação, a qual leva aos playoffs. No entanto, o time do Paraná ainda poderá ser ultrapassado, já que é a equipe que mais jogou até agora, com quatro duelos. Logo atrás, em quinto, com três pontos, aparece o Hercílio Luz, que emendou o terceiro empate nas três partidas disputadas até aqui.

?? Fim de jogo Cascavel 0x0 Hercílio Luz ? Brasileirão - Série Dhttps://t.co/PCKHCZ0Nwb pic.twitter.com/xmP2eYaayz ? Hercílio Luz Futebol Clube (@HercilioLuz1918) May 21, 2024

Por fim, o próximo jogo do Cascavel será contra o Concórdia, também pela Série D. A bola rola no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Já o Hercílio Luz duela com o Barra, também no domingo. No entanto, às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz.