São Paulo fecha acordo milionário com Coca-Cola; saiba detalhes

O São Paulo fechou um acordo milionário com a Coca-Cola para a comercialização, com exclusividade, de produtos nos jogos realizados no Morumbis. A empresa pagará ao Tricolor R$ 11 milhões anuais pelos próximos três anos. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Vale lembrar que o contrato firmado entre as partes ainda depende da aprovação do Conselho Deliberativo do São Paulo para entrar em vigor. A tendência é que os conselheiros se reúnam até o fim da semana para analisar e debater o acordo antes do veredito.

Caso o contrato seja aprovado, todos os refrigerantes, águas e sucos vendidos dentro do Morumbis para torcedores serão, obrigatoriamente, fabricados pela Coca-Cola.

Essa é mais uma forma de o São Paulo alavancar suas receitas com acordos comerciais. No ano passado, o clube fechou contratos milionários com a Live Nation para a exploração do Morumbis para shows, vendeu os naming rights do estádio à Mondelez, empresa que fabrica o chocolate "bis", além da troca do seu patrocinador máster, substituindo a Sportingbet.io pela Superbet.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, contra o Águia de Marabá, do Pará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 3 a 1 na ida, em Belém, o Tricolor tem a classificação às oitavas de final encaminhada e pode até mesmo perder por um gol de diferença que, ainda assim, avançará no torneio.