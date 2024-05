Sem Hulk, Atlético-MG desembarca em Recife para enfrentar o Sport; veja relacionados

Nesta terça-feira, o Atlético-MG desembarcou em Recife (PE) para a partida de volta contra o Sport pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena de Pernambuco e o Galo defende vantagem de 2 a 0 construída na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Para esta partida, Gabriel Milito não conta com o atacante Hulk.

Em seu X (antigo Twitter) Galo informou que a ausência de Hulk da viagem se deu porque o atleta foi liberado para tratar assuntos pessoais. Além do camisa 7, Jemerson também não é opção para Milito, visto que, segundo o clube, está em processo de negociação.

? Confira a lista de atletas relacionados para enfrentar o Sport, fora de casa, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil! #VamoGalo #SPOxCAM ??? pic.twitter.com/RvSNOgjj47 ? Atlético (@Atletico) May 21, 2024

Com o destino do zagueiro sendo muito provavelmente o Grêmio, pelo regulamento da Copa do Brasil, se atuar pelo time de minas, não poderá jogar por nenhuma outra equipe na mesma edição da competição.

Com restante dos jogadores à disposição do argentino Gabriel Milito, o time titular do Galo deve ser: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Vargas e Paulinho.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Atlético-MG:

Goleiros: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim



Laterais: Saravia, Mariano, Guilherme Arana e Rubens



Zagueiro: Lemos, Igor Rabello e Rômulo



Meio-campistas: Battaglia, Otávio, Franco, Igor Gomes, Scarpa, Zaracho e Pedrinho



Atacantes: Alisson, Cadu, Hulk, Kardec, Paulinho e Vargas