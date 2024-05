Botafogo x Vitória: confira informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Botafogo tem um difícil desafio nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Barradão, precisando segurar o adversário para classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. A partida conta com transmissão de SporTV e Premiere.

No duelo de ida da terceira fase, no Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou por 1 a 0 e conseguiu a vantagem de jogar pelo empate. O Vitória se classificar se triunfar por dois ou mais gols de vantagem, mas pode forçar a disputa de pênaltis com um placar por um gol de diferença.

Brigando nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e classificado por antecipação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo vive um momento mais tranquilo que o adversário, na zona de rebaixamento do Brasileirão e que vai promover a estreia do técnico Thiago Carpini.

O Botafogo tem problemas para este jogo. O atacante Jeffinho, com lesão na coxa direita, fica fora, assim como os meias Diego Hernández e Óscar Romero, afastados por indisciplina. Além dos atletas que já estavam entregues ao departamento médico, como o zagueiro Pablo, o lateral direito Rafael, o lateral esquerdo Marçal e os atacantes Tiquinho Soares e Matheus Nascimento.

Na tarde dessa segunda-feira (20), o técnico Carpini comandou o treino no CT do Barradão. O elenco rubro-negro segue a preparação para a decisão de quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. ?: Victor Ferreira/ECVitória#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/Y8QmdKqe2A ? EC Vitória (@ECVitoria) May 20, 2024

"Ganhamos o primeiro jogo, mas nossa vantagem é mínima. Temos que trabalhar muito para conseguirmos a classificação fora de casa", disse o técnico português Artur Jorge, sobre as pretensões do Botafogo.

No Vitória, existe expectativa pela volta do volante Willian Oliveira, recuperado de lesão na virilha direita. Ficam fora, entregues ao departamento médico, o lateral Willian Lepo e o meia Jean Mota.

"Aproveitei o período para estudar o adversário e tinha visto o jogo de ida. A pressão é normal por inverter o resultado, pois no futebol se vive de pressão. O que podemos prometer é muito trabalho", disse o técnico Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X BOTAFOGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 22 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Reynaldo e PK; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuzinho; Luiz Adriano, Janderson e Zé Hugo



Técnico: Thiago Carpini

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Eduardo e Luiz Henrique



Técnico: Artur Jorge