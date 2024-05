Ato da CBF reprograma outras rodadas do Brasileirão; veja jogos afetados

As novas datas das 7ª, 8ª e 9ª rodadas do Campeonato Brasileiro, divulgadas pela CBF na noite desta terça-feira (21), reprogramaram ao menos 20 jogos que seriam disputados, até o momento, na metade de junho. O torneio foi paralisado em meio às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Calendário empurrado

A CBF "empurrou" o calendário. Na prática, a entidade colocou as partidas da 8ª e da 9ª rodada no mesmo período em que os duelos da 10ª e 11ª rodada seriam disputados.

A medida reprogramou, pelo menos, 20 duelos, incluindo os clássicos Gre-Nal e Fla-Flu, que ocorreriam no fim de semana do dia 15.

A entidade não divulgou as novas datas dos jogos em questão, mas terá novos obstáculos, já que a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores continuam.

Os confrontos dos times gaúchos que já haviam sido adiados seguem sem data para acontecer. A CBF informou que estes embates ocorrerão "de acordo com disponibilidade de datas no calendário."

O fim do mês que vem também ficará marcado pela Copa América, e alguns times sofrerão com desfalques ao ceder jogadores para as seleções do continente.

Veja jogos afetados

10ª rodada

Inter x Corinthians

Cruzeiro x Fluminense

Vitória x Atlético-MG

Flamengo x Bahia

Botafogo x Athletico

Palmeiras x Bragantino

São Paulo x Cuiabá

Fortaleza x Grêmio

Atlético-GO x Criciúma

Juventude x Vasco

11ª rodada

Grêmio x Inter

Atlético-MG x Fortaleza

Bahia x Cruzeiro

Fluminense x Flamengo

Vasco x São Paulo

Palmeiras x Juventude

Bragantino x Vitória

Athletico x Corinthians

Cuiabá x Atlético-GO

Criciúma x Botafogo