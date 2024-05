Ex-Corinthians, Cássio agradece recepção calorosa da torcida do Cruzeiro: "Muito feliz e motivado"

Cássio já caiu nas graças da torcida do Cruzeiro. Na tarde desta terça-feira, o reforço e ídolo do Corinthians chegou a Belo Horizonte e foi recebido com festa por torcedores do clube mineiro na Toca da Raposa.

O goleiro chegou à sede do time acompanhado do diretor de futebol Alexandre Mattos e do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele atendeu aos torcedores, tirou fotos e deu autógrafos.

Em seguida, Cássio conheceu as instalações do clube e agradeceu pela recepção calorosa da torcida. O arqueiro se diz "feliz e motivado" com o nova etapa da carreira.

"Muito feliz com toda a recepção da nação cruzeirense, com muito respeito e carinho. Muito motivado para um novo desafio. Feliz de chegar e conhecer tudo aqui, fazer parte desse novo ciclo, da história do Cruzeiro. Estou confiante e motivado que vamos escrever uma grande história aqui no clube", festejou o jogador.

"Feliz com a grande recepção que tive. Cabe a mim trabalhar e ajudar o Cruzeiro ser cada dia melhor. Muita vontade de treinar e já poder vestir essa camisa, me dedicar ao máximo para ajudar o clube a estar entre os melhores", disse.

? CÁSSIO CHEGOU! Vem ver os bastidores do primeiro dia do Gigante no Cruzeiro. ?? https://t.co/EW8sGWK9do pic.twitter.com/AuK2Eai7TD ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 21, 2024

Apesar da ansiedade de vestir a camisa cruzeirense, Cássio só poderá defender a equipe dentro de campo a partir de julho, quando se abrir a janela de transferências.

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ele pediu para antecipar a rescisão de seu contrato com o Timão e, em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, disse acreditar no fim de seu ciclo no clube. Ele perdeu a posição de titular para Carlos Miguel, mas também ficou incomodado com questões internas.

No último sábado, o arqueiro se despediu dos ex-companheiros, comissão técnica, diretoria e funcionários da equipe alvinegra.

O camisa 12 encerra sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Além disso, ele é o segundo jogador que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.