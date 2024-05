Zubeldía deve escalar titulares do São Paulo na Copa do Brasil; veja provável time

A escalação do São Paulo para o confronto com o Águia de Marabá, na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, tem algumas dúvidas. Nesta terça (21), o elenco treinou mais uma vez no CT da Barra Funda de olho em mais um duelo decisivo na temporada.

Após vencer o jogo de ida, em Belém, por 3 a 1, com um time completamente reserva, o São Paulo encaminhou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Em condições normais, Luis Zubeldía repetiria a estratégia nesta quinta-feira devido à maratona de jogos, porém, como duas rodadas do Campeonato Brasileiro foram adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o plano pode e deve mudar, priorizando dar rodagem aos titulares.

A provável escalação do São Paulo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Galoppo; André Silva, Ferreirinha e Luciano.

Nesta terça-feira, o dia de trabalho começou com trabalhos de mobilidade, ativação de força e posse de bola para todo o grupo. Logo depois, o elenco foi dividido para atividades diferentes em um dos gramados do CT da Barra Funda.

Em uma região do gramado houve um trabalho de 11 contra 11 comandado pelo técnico Luis Zubeldía. Ao lado, times de cinco contra cinco participaram de um treino em espaço reduzido.

O São Paulo encerra nesta quarta-feira, pela manhã, a sua preparação para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá. O Tricolor pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, avançará às oitavas de final do torneio.