Gabigol vai para os braços da torcida em chegada do Flamengo a Manaus

Do UOL, no Rio de Janeiro

No primeiro contato com a torcida depois da polêmica com a camisa do Corinthians, Gabigol foi recebido com amor. Na chegada do Flamengo a Manaus, o atacante foi festejado e atendeu torcedores no hotel onde a delegação está hospedada.

O que aconteceu

A torcida cantou "Uh, uh, é Gabigol" antes mesmo de o jogador aparecer. Ele saiu do ônibus e foi para o meio da galera.

O atacante afastou a grade e caminhou entre os torcedores. David Luiz também parou para atender os presentes no local.

No fim, o ex-camisa 10 entrou com um sorriso tímido no hotel. Ainda há uma expectativa para saber como a torcida receberá ele na partida desta quarta-feira, contra o Amazonas, pela Copa do Brasil.

Este será o primeiro jogo de Gabigol desde a polêmica que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Ele perdeu a camisa 10, levou uma multa e se desculpou três dias depois.

Gabigol foi para os braços da torcida na chegada do Flamengo em Manaus. pic.twitter.com/YKJof0uVZJ -- RaFla Mello (@raflamello81) May 21, 2024

