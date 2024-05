Fluminense x Sampaio Corrêa: veja informações e onde assistir ao jogo de volta pela Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), próximo de confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pela rodada de volta da terceira fase, com transmissão exclusiva do Prime Video.

Na partida de ida, o Fluminense ganhou por 2 a 0 e, agora, joga com a vantagem de poder perder até por um gol de diferença. O Sampaio Corrêa precisa ganhar por três ou mais gols de vantagem para se classificar. Se vencer por dois gols, o time maranhense força a disputa de pênaltis.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, promete máximo empenho de sua equipe e conta com o fator campo para vencer. O Tricolor não jogou no fim de semana por conta da paralisação do Brasileiro em função das trágicas chuvas no Rio Grande do Sul.

Preparação concluída! Amanhã é dia de buscar a classificação na Copa do Brasil! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/TUQadIpCci ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 21, 2024

"O Fluminense sempre se esforça para vencer e, com o fato de ser no Maracanã, somos ainda mais fortes, pois a energia que a torcida nos passa sempre faz muita diferença para a nossa equipe" disse Fernando Diniz.

O treinador deve iniciar o jogo com o que tem de melhor à disposição, mas dar minutos em campo a nomes que estão tendo poucas oportunidades. Além disso, pode tentar recuperar alguns atletas entregues ao departamento médico.

Pelo lado do Sampaio Corrêa, o técnico Zé Augusto está priorizando a Série C do Campeonato Brasileiro. Inverter a situação no Rio de Janeiro é pouco provável, embora o treinador não assuma publicamente. Assim, pode preservar alguns jogadores.

Duas ausências são certas: o volante Ferreira, vetado por conta de uma lesão na coxa direita, e o atacante Pimentinha, que vai ser poupado por conta do desgaste. No fim de semana, o time empatou com o CSA e flerta com a zona de rebaixamento.

?? SEMANA DE COPA DO BRASIL! ??? A delegação tricolor viaja para o Rio de Janeiro no final da manhã de hoje (20), onde enfrenta o Fluminense na quarta-feira pelo jogo de volta da 3ª fase da competição. ? Ronald Felipe / SCFC #SampaioCorreaFC #BoliviaQuerida #CopaDoBrasil pic.twitter.com/xGTq4tjqEO ? Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) May 20, 2024

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19 h(de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Antonio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz.

SAMPAIO CORRÊA: Felipe; Franklin, Rafael Luiz, Itambé e Cortez; Pablo Oliveira, Eloir, João Felipe e Nadson; Jhonata Varela e Brunão



Técnico: Zé Augusto.