Escalação: Corinthians fecha preparação e pode ter novidades contra o América-RN

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de volta contra o América-RN, pela Copa do Brasil. O técnico António Oliveira pode ter novidades entre os relacionados para a partida.

Mais uma vez, os laterais Matheuzinho e Diego Palacios, além do atacante Pedro Henrique, fizeram trabalhos dentro do gramado do CT Dr. Joaquim Grava, acompanhados da equipe de fisioterapia e da preparação física.

Os três vêm avançando no tratamento de suas respectivas lesões e podem pintar no duelo contra o América-RN. Já o meio-campista Paulinho, recuperado de uma tendinite no joelho, volta a ficar à disposição de António Oliveira.

A tendência é que o treinador repita a escalação que goleou o Argentinos Juniors na semana passada, pela Copa Sul-Americana. A única dúvida é entre Cacá ou Gustavo Henrique na zaga.

A provável escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

O dia começou com uma ativação física na academia, seguida por um treino tático comandado por António. O elenco também ensaiou bolas paradas e cobranças de pênalti.

Os trabalhos contaram com com oito jogadores da base: os goleiros Matheus Corrêa (2006) e Matheus Roger (2005); os laterais Lucas Souza (2007) e Kaio (2006); o zagueiro Fernando Vera (2005); os meias Messias (2004) e Vitinho (2007); e o atacante Juninho (2006).

A partida diante do América-RN, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, está agendada para esta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Na ida, o Timão venceu a equipe potiguar na Arenas das Dunas, em Natal, por 2 a 1, com gols de Breno Bidon e Cacá. Com o resultado, o time alvinegro defende a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o confronto irá para as penalidades.