São Paulo fecha contrato com a Coca-Cola e embolsará R$ 11 milhões

Do UOL, em São Paulo

A diretoria do São Paulo fechou um contrato com a Coca-Cola, uma das principais marcas de bebidas do mundo.

A parceria tem duração de três anos e vai render R$ 11 milhões aos cofres do clube. Por temporada, portanto, o clube vai embolsar cerca de R$ 3,7 milhões.

A Coca-Cola terá exclusividade no fornecimento de refrigerante, água e isotônico para a equipe. O contrato também prevê a comercialização de itens da marca dentro do MorumBis durante os jogos do Tricolor.

O acordo vai passar por votação no Conselho nos próximos dias. A aprovação não será problema, uma vez que o atual presidente Julio Casares detém enorme maioria do colegiado.