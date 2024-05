CBF confirma retomada do Brasileirão a partir da 7ª rodada; veja as datas

Na noite desta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que as partidas do Campeonato Brasileiro serão retomadas a partir da sétima rodada, disputada nos dias 1º e 2 de junho, datas originalmente reservadas para a nona rodada.

A CBF também divulgou as datas para a oitava e nona rodada. A oitava ocorre no fim de semana dos dias 12 (quarta-feira) e 13 (quinta-feira) de junho. Já a nona acontece no fim de semana dos dias 15 e 16, também de junho.

O adiamento da sétima e da oitava rodada ocorreu por conta das chuvas que afetaram fortemente o Rio Grande do Sul, o que incapacitou as equipes gaúchas de qualquer disputa. Para os próximos compromissos, Grêmio e Internacional não usarão seus estádios próprios.

Nota Oficial: Campeonato Brasileiro Série A Saiba mais>> https://t.co/L3tLNlV9t4 pic.twitter.com/bDvok4mGoi ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 22, 2024

Na sétima rodada, no dia 1º de junho, o Grêmio, por exemplo encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Couto Pereira, do Coritiba, no dia 1º de junho. Já pela nona rodada da competição nacional, o Imortal duela contra o Botafogo no Estádio Alfredo Jaconi, que pertence ao Juventude.

O Internacional, por sua vez, joga como mandante pela oitava rodada, contra o São Paulo. O Colorado, portanto, irá utilizar o Estádio Heriberto Hulse, do Criciúma, para o confronto.

A CBF também informou que o Conselho Técnico Extraordinário com representantes dos 20 clubes da Série A está mantido para o dia 27 de maio, próxima segunda-feira.