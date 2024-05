'Compra o Vasco': torcida brinca com 'Tia Leila' após flerte com Crefisa

Do UOL, no Rio de Janeiro

Mesmo com todo o caos envolvendo a SAF, houve quem levou com bom humor a situação antes do Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil. Do lado de fora de São Januário, "sósias" de Leila Pereira — presidente do Palmeiras — e de Josh Wander — sócio da 777 Partners, divertiram os torcedores.

"Compra o Vasco!"

O "sósia" de Leila Pereira já é um personagem conhecido da torcida do Palmeiras. Trata-se do humorista Lipe Araújo, que faz sucesso nos jogos no Allianz Parque (SP).

O "Leila da Torcida" ouviu pedidos dos vascaínos para que comprasse o Vasco. Ao lado do "sósia" de Josh Wander, o humorista respondeu ao UOL se havia desistido de adquirir a SAF cruzmaltina:

"Desisti nada, fui convencida! Vou comprar! Sai fora, Josh!", apontando para o personagem do empresário norte-americano, que estava com um boné escrito "Joshinho 777".

Crefisa comprará apenas naming rights

Como informado por PVC, colunista do UOL, o Vasco já sabe que o empresário José Roberto Lamacchia não irá adquirir as ações da 777 Partners. O investimento da Crefisa será nos naming rights de São Januário após a reforma.

Lamacchia chegou a se reunir com a 777 Partners. O representante dos americanos no encontro foi Josh Wander. A reunião aconteceu na última vinda do norte-americano ao Brasil, que aconteceu dois dias antes da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, em abril. O executivo, aliás, não ficou para acompanhar a vitória cruzmaltina sobre o Grêmio, por 2 a 1, em São Januário.

O motivo da reunião foi para Lamacchia avaliar a possibilidade de compra da SAF. Wander, na ocasião, se mostrou aberto à negociação e valores foram discutidos. Instabilidades jurídicas, no entanto, fizeram com que as tratativas não dessem um passo à frente e o empresário brasileiro voltou à ideia inicial de investir nos naming rights de São Januário.