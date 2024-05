Estêvão cita concentração do Palmeiras e mira classificação na Copa do Brasil

O Palmeiras busca vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP em jogo de volta da terceira fase da competição. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O atacante Estêvão, decisivo no jogo de ida que aconteceu no Allianz Parque, mirou a classificação da equipe.

"Para nós, todos jogos são importante. O Botafogo-SP é uma equipe boa, deu muito trabalho aqui no Allianz Parque. Espero que possamos fazer um excelente jogo e sair com a vitória e a classificação. Temos nossos objetivos na competição, sabemos o que cada um precisa ter em mente. A Copa do Brasil é uma competição muito importante e esperamos brigar pelo título até o final", disse.

O Verdão chega para o duelo com a vantagem. No jogo de ida, a equipe de Abel Ferreira venceu o time de Ribeirão Preto por 2 a 1. Estêvão marcou o gol da vitória palmeirense no último lance do segundo tempo. Rony fez o outro tento do Alviverde, enquanto Patrick marcou para os visitantes.

Estêvão falou do período de treinos que a equipe teve durante a paralisação do Campeonato Brasileiro. Sem jogo no último fim de semana, o Palmeiras teve a semana livre para pensar no adversário da Copa do Brasil.

"Nossa equipe é muito concentrada independente de paralisação, treino e jogos. Esse tempo serviu para aprendizado, para corrigirmos alguns detalhes que faltavam nos jogos e, foi importante para quando voltarmos, termos condições de fazermos excelentes campeonatos", finalizou.