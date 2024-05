Corinthians x América-RN: veja informações e prováveis escalações do jogo de volta pela Copa do Brasil

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, pelo segundo jogo diante do América-RN, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Na partida de ida, o Timão venceu o time potiguar em Natal, na Arena das Dunas, por 2 a 1, com gols de Breno Bidon e Cacá. Com o resultado, a equipe alvinegra defende a vantagem do empate para garantir vaga às oitavas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.

Os comandados de António Oliveira vêm de um bom resultado. Na última terça-feira, o time goleou o Argentinos Jrs por 4 a 0 em Itaquera, pela Sul-Americana. No final de semana, não houve jogo em virtude do adiamento da sétima e da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

António pode contar com algumas novidades para o jogo. O meio-campista Paulinho, recuperado de lesão, trabalhou normalmente com os companheiros e deve ficar à disposição. O atacante Pedro Henrique e os laterais Matheuzinho e Diego Palacios vêm avançando no tratamento e podem voltar a ser relacionados.

Em contrapartida, o volante Maycon e o meia Ruan Oliveira, que passaram por cirurgia, são desfalques certos para a equipe do Parque São Jorge.

Esta será a primeira partida do Corinthians após a despedida de Cássio. O goleiro rescindiu seu vínculo com o time e, nesta terça-feira, foi anunciado como reforço do Cruzeiro.

Do outro lado, o América-RN venceu dois dos últimos três compromissos e aparece no segundo lugar do Grupo C do Brasileirão da Série D. São sete pontos conquistados em quatro rodadas - dois triunfos, um empate e uma derrota.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X AMÉRICA-RN

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 22 de maio de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.



Técnico: António Oliveira

AMÉRICA-RN: Renan Bragança; Buiu, Rafael Jensen, Alan Ferreira e Guedes; Norberto, Ferreira, Souza e Wanderson; Rafinha e Gustavo Henrique.



Técnico: Marquinhos Santos