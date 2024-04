América, de André Jardine, recebe prêmio em dinheiro como melhor time do México

A diretoria do América do México está comemorando uma importante verba extra para os seus cofres. A equipe comandada pelo técnico André Jardine (ex-São Paulo e Seleção Brasileira olímpica) irá faturar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões) após ser considerada a melhor da temporada no país.

O América é o atual campeão nacional. Ainda por cima, a vitória sobre o Puebla pela última rodada da Liga MX por 2 a 1 fora de casa garantiu a melhor campanha da primeira fase pelo segundo torneio seguido e a vantagem de decidir a Liguilla em casa.

¡Felicidades @ClubAmerica ?! Por su gran año futbolístico y desempeño en el Apertura 2023 y Clausura 2024 ? pic.twitter.com/Zi1KWuyWmn ? Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 29, 2024

Além disso, estabeleceu um novo recorde de pontos numa mesma temporada. Pelo torneio Apertura, o América alcançou a marca de 40 pontos em 17 rodadas, que posteriormente culminou no título da Liga. Já pelo Clausura, que a partir de agora entra em sua fase de mata-mata, o time de Jardine somou 35 pontos, e estabeleceu um novo recorde para o América: com 75 pontos numa temporada completa, somados os Torneios Apertura e Clausura, a equipe atual superou as campanhas das temporadas 22/23 com Fernando Ortiz e 02/03 com Mario Carrillo e Manuel Lapuente, com 72 pontos.

Nesta terça-feira, o América enfrenta o Pachuca e busca a vaga na final da Liga dos Campeões da Concacaf. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1.