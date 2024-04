Vojvoda enaltece vitória do Fortaleza contra o Boca Juniors: "Três pontos importantes"

O Fortaleza não se intimidou diante do Boca Juniors e venceu a partida nesta quinta-feira, por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana, no Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância da vitória na competição.

"Matamos o jogo nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, com gols e fazendo um jogo ofensivo muito efetivo. Tínhamos essa possibilidade e aproveitamos bem [...] Representa três pontos importantes para esta luta neste grupo difícil. Eu falei com os jogadores que jogando em casa nós somos fortes. Tínhamos que fazer nossa tarefa, nosso comportamento dentro do campo de jogo. A partir daí, trabalhamos e construímos esta vitória", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.

Um dos principais nomes da partida, Yago Pikachu, autor de dois dos quatro gols do Fortaleza, enalteceu o triunfo. O jogador comentou sobre a sensação de marcar contra um time como o Boa Juniors.

ELE BRILHA DEMAIS EM NOITES DE COPA! ?????? pic.twitter.com/OP47zUd40L ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 26, 2024

"São dois gols importantes, mas não coloco como os mais importantes porque qualquer gol que você faz com essa camisa tem seu peso. Mas, lógico que hoje, diante de um adversário tão tradicional no nosso continente, se torna um pouquinho mais especial. Então, muito feliz por ter marcado novamente e mais feliz ainda porque conseguimos uma vitória diante de um adversário direto dentro do nosso grupo, e foi isso que a gente planejou durante a semana toda. Um confronto direto, em casa, então a gente tinha que aproveitar toda a atmosfera que foi criada pelo nosso torcedor, uma linda festa. Acho que conseguimos corresponder tudo isso", disse Pikachu.

Com a vitória, o Fortaleza se manteve na liderança do Grupo D, com nove pontos e três vitórias em três jogos. A equipe volta a campo neste domingo, novamente no Castelão, contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).