São Paulo divulga balanço financeiro com aumento da dívida e queda em patrocínios; veja detalhes

Nesta sexta-feira o São Paulo publicou o balanço financeiro de 2023, o terceiro ano da gestão do presidente Julio Casares. O Tricolor fechou o exercício com um déficit de R$62 milhões. O que também chamou atenção foi o aumento da dívida do clube em R$80 milhões comparando com 2022.

O endividamento do São Paulo, que antes era de R$586,5 milhões passou para R$666,6 milhões. Um dos motivos para isso foi a estratégia da diretoria em não negociar seus principais atletas visando um retorno esportivo, que acabou acontecendo com a conquista inédita da Copa do Brasil.

Em 2023, o São Paulo previa arrecadar com a venda de atletas R$ 166,5 milhões, porém embolsou um valor substancialmente menor: R$120,7 milhões. Em 2022, o Tricolor lucrou bem mais com negociações envolvendo os direitos econômicos de seus jogadores: R$228,6 milhões.

Outra receita que teve queda foi a de patrocínios e publicidade. Em 2022, o São Paulo arrecadou R$54,1 milhões com parceiros comerciais. Já em 2023, o valor caiu para R$46 milhões.

Por outro lado, o Tricolor conseguiu alavancar seu faturamento com bilheteria, uma das principais fontes de receita dos clube brasileiros. Com a campanha que resultou no título da Copa do Brasil, além de chegar até as quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo conseguiu embolsar nada mais, nada menos que R$64,4 milhões em 2023, contra R$54,1 milhões em 2022.

O ano passado marcou o fim do primeiro triênio da gestão Casares. Em 2021, a dívida do São Paulo estava em R$574,9 milhões. Hoje, está na casa dos R$ 666,6 milhões, porém, o perfil desses débitos mudou. Quando a atual diretoria tomou posse, a maioria dos passivos era de curto prazo, mas atualmente o clube conta com pendências de vencimento a longo prazo.

Apesar do aumento da dívida, o São Paulo defende que ela está sob controle, uma vez que seu faturamento em 2023 foi superior ao débito total. O Tricolor arrecadou no ano passado R$ 680,7 milhões, contra R$ 660,5 milhões em 2022. Um acréscimo discreto para o clube, que ainda luta para ter uma situação financeira mais saudável.