Santos vence o Avaí fora de casa e assume a liderança da Série B do Brasileirão

O Santos segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Peixe venceu o Avaí por 2 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do torneio. Os gols foram de JP Chermont e Julio Furch.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols. O Leão, por sua vez, segue sem pontuar e aparece em 18º.

O Santos volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B. Já o Avaí visita o Paysandu na próxima sexta-feira, às 19 horas.

O jogo

Mesmo atuando fora de casa, o Peixe começou a partida tentando partir para cima. Com apenas oito minutos, Guilherme cobrou escanteio e Gil cabeceou no cantinho. Atento, Igor Bohn se esticou todo para espalmar. No lance seguinte, Otero aproveitou a sobra de novo tiro de canto e obrigou o goleiro a fazer mais uma boa defesa.

Os mandantes responderam aos 14. Willian Pottker foi acionado dentro da área e soltou uma pancada. João Paulo voou para buscar a bola no ângulo.

O Santos voltou ao ataque dez minutos depois. Estreando com a camisa alvinegra, Escobar dominou na esquerda, cortou a marcação e, com o pé direito, bateu cruzado para a intervenção de Igor. Instantes depois, JP Chermont fez bela jogada individual e tirou tinta da trave em arremate da entrada da área.

Aos 30, João Schmidt pegou a sobra após boa troca de passes e concluiu por cima. O Avaí respondeu com 38 minutos. Pedro Castro bateu escanteio com muito veneno e quase fez olímpico, mas João Paulo desviou para fora.

2º tempo

Na volta do intervalo, o jogo caiu de rendimento. As equipes entraram em campo em um ritmo mais lento. Assim, a primeira chance saiu aos 12 minutos. JP Chermont dominou pela direita, cortou a marcação e arriscou. A bola desviou na zaga e acabou morrendo no fundo da rede, abrindo o placar para os paulistas.

Aos 20, o Santos teve uma boa oportunidade para ampliar. Otero puxou contra-ataque e serviu a Morelos, que tentou de longe, facilitando a vida de Igor.

Em desvantagem, o Avaí partiu para cima em busca do empate. Aos 29 minutos, Pedro Castro cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e Tiago tentou o chute. No meio do caminho, Gil apareceu para salvar os visitantes.

Contudo, quem acabou balançando as redes novamente foi o Alvinegro Praiano. Com o relógio marcando 33 minutos, Guilherme fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Furch, que se atirou na bola para ampliar.

Instantes depois, os paulistas tiveram mais uma oportunidade. Furch desviou de cabeça depois de lançamento e Guilherme tentou de cobertura. Igor defendeu e, no rebote, Weslley parou na marcação.

A partir de então, o Santos teve apenas o trabalho de controlar o resultado para garantir maus uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



AVAÍ 0 X 2 SANTOS

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)



Data: 26 de abril de 2024, sexta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin



Assistentes: Rafael Trombeta e Lucas Costa Modesto



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira



Cartões amarelos: Mário Sérgio (Avaí); JP Chermont (Santos)

GOLS: JP Chermont, aos 12 do 2ºT, e Furch, aos 33 do 2ºT (Santos)

AVAÍ: Igor Bohn, Tiago (Roberto), Alan Costa e Mário Sérgio; Judson (Willian Maranhão), Pedro Castro, Giovanni (Pedrinho) e João Paulo (Jean Lucas); Pottker (Garcez) e Poveda.



Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil (Alex Nascimento), Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Rincón); Otero (Weslley Patati), Morelos (Furch) e Guilherme.



Técnico: Fábio Carille