Furch exalta vitória do Santos e fala sobre briga por posição com Morelos

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do embate, o atacante Julio Furch destacou a importância da vitória.

"Foi um jogo parecido com o passado. O primeiro tempo bastante travado e equilibrado. No segundo, a gente fez trocas, temos bons jogadores no banco e isso ajuda muito. Muito feliz pelo resultado, somar três pontos é difícil, temos que comemorar muito", disse ao SporTV.

O argentino saiu do banco de reservas para balançar as redes. Ele entrou na vaga de Alfredo Morelos e falou sobre a briga por posição.

"Somos um time que trabalha muito, todos querem jogar e ser titular. A competição é difícil, isso ajuda o crescimento da equipe. Estamos muito contentes e trabalhando para somar", ampliou.

Com o resultado, o Santos pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols.

O Peixe volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.