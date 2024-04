Ex-São Paulo, Tuta projeta reta final do Eintracht Frankfurt e duelo contra o Bayern pelo Alemão

O Eintracht Frankfurt terá um jogo decisivo em seu próximo compromisso pelo Campeonato Alemão. Em busca de garantir a classificação para a Conference League, a equipe visita o Bayern de Munique, na Allianz Arena, neste sábado, às 10h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da competição.

Zagueiro do time, o brasileiro Tuta falou sobre o duelo. O ex-jogador da base do São Paulo reconheceu a dificuldade da partida, mas ressaltou que o Eintracht está determinado a fazer uma grande atuação para conquistar o resultado que precisa.

"Temos consciência de que será um jogo difícil contra o Bayern, especialmente jogando fora de casa. Eles são uma equipe de alto nível, mas estamos determinados a fazer o nosso melhor na partida. Vamos dar o nosso máximo em campo atrás de um resultado positivo para nossas pretensões no campeonato", afirmou.

Faltando apenas quatro rodadas para terminar o Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt se encontra, atualmente, na zona de classificação à Conference League. O time ocupa o sexto lugar com 45 pontos somados, cinco a mais que o sétimo colocado Freiburg.

"Sabemos da importância desta partida e do que está em jogo para nós na reta final da Bundesliga. Nosso objetivo é a classificação para a Conference, e cada jogo agora é uma decisão para nós. Estamos confiantes de que podemos enfrentar qualquer adversário e faremos de tudo para garantir essa vaga", acrescentou Tuta.

No primeiro turno a competição nacional, o Eintracht Frankfurt goleou o Bayern de Munique pelo placar de 5 a 1, no Deutsche Bank Park. Tuta foi titular na ocasião.

O defensor brasileiro realizou sua formação profissional no São Paulo antes de se transferir para o Eintracht, na temporada 2018/19. Com a camisa Tricolor, o jogador conquistou os títulos da Copinha, da Copa do Brasil Sub-20, da Supercopa do Brasil Sub-20 e do Brasileirão de Aspirantes.