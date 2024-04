'Cássio não pode ser colocado como culpado. É covardia!', diz Mauro Cezar

Presente na derrota do Corinthians na Argentina pela Sul-Americana, o colunista Mauro Cezar Pereira fez duras críticas no Posse de Bola ao time treinado por António Oliveira e disse ser "uma covardia" tentar culpar Cássio pela péssima fase do clube do Parque São Jorge.

'Cássio não pode ser colocado como culpado, é covardia até': "Pegam o Cássio para cristo, eu acho que ele pode merecer críticas específicas, mas achar que ele é o responsável… Acho que a responsabilidade começa naqueles que são os responsáveis pelo balanço e aqueles que substituíram esses em janeiro, essa turma aí que é a responsável, por isso o Corinthians está nessa situação. O Cássio não pode ser colocado como culpado, é uma covardia até".

'É assustador, o time do Corinthians é totalmente bagunçado': "Pode criticar uma atuação, uma falha, perfeito, mas colocar como se o Cássio fosse o general da banda que está conseguindo destruir o Corinthians, é difícil destruir o Corinthians porque é muito grande, mas eles parecem que estão dispostos realmente. É assustador, o time do Corinthians é totalmente bagunçado, desarticulado, os jogadores olham para o lado e não sabem o que fazer".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.