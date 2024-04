Casão conta história de quando 'roubou' taxista de Telê na Copa de 86

O colunista Walter Casagrande comentou no Fim de Papo a estreia da série "História da Bola", no YouTube do UOL Esporte, que traz uma das histórias que marcaram a carreira do mestre Telê Santana em sua vitoriosa carreira no São Paulo.

Casagrande aproveitou para contar outra história com Telê, de quando ele "roubou" o taxista do treinador na Copa do Mundo de 1986. Após dias de treino no México, Telê enfim deu folga aos jogadores. Quando ele saiu para jogar tênis, Casão já tinha partido com seu taxista, que ficou na farra com os jogadores até altas horas, deixando o técnico irado (assista acima).

UOL Esporte estreia a série 'História da Bola'

O UOL Esporte estreia hoje (26) a série "História da Bola" (confira aqui). O primeiro entrevistado é o ex-atacante Macedo, campeão do mundo pelo São Paulo.

A reportagem de Roberto Salim mostra a história de quando Macedo se inspirou no atacante holandês Gullit e fez trancinhas no cabelo, sem avisar ao Telê. O treinador ficou irado achando que o penteado poderia atrapalhar o jogador com excesso de exposição. Telê exigiu, e Macedo tirou o penteado, que ele mesmo apelidou de "cabelo de uma noite só".

