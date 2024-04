Borré desencanta contra o Delfín, e Inter vence a primeira pela Sul-Americana

O Internacional finalmente venceu a primeira na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, contra o Delfín, por 2 a 1, no Estádio Jocay, no Equador, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Rafael Borré desencantou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter. Wesley anotou o outro tento colorado, enquanto Garzón fez para os equatorianos.

Com a vitória, o Inter chegou aos cinco pontos e conquistou a primeira vitória na Sul-Americana após dois empates sem gols. O Colorado ocupa a segunda posição do Grupo C, atrás apenas do Belgrano, que possui um saldo de gols melhor.

O Delfín, por sua vez, perdeu pela primeira vez na competição. O time havia vencido e empatado nos primeiros dois jogos e ocupa a terceira posição da chave, com quatro pontos.

O Internacional volta a campo neste domingo, quando encara o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. O Delfín faz frente com o El Nacional, pelo Campeonato Equatoriano, na próxima segunda-feira.

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances de gol para ambos os lados. Aos 35 minutos, o Internacional largou na frente. Wesley recebeu lindo passe de Renê e tocou com tranquilidade na saída do goleiro para inaugurar o marcador no Equador.

Com o resultado positivo, o Inter voltou mais leve para a segunda etapa e, aos sete minutos, ampliou o placar. Em cobrança de pênalti, Borré chutou forte no alto e finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa colorada após sete jogos.

No entanto, a felicidade dos brasileiros não durou muito tempo. A resposta do Delfín foi imediata e um minuto após o gol de Borré, Garzón deixou tudo igual após acertar voleio de fora da área.

O Internacional conseguiu segurar o resultado durante o restante do segundo tempo e retorna ao Brasil com três pontos na bagagem.