Membros de organizada do Corinthians se reúnem com Augusto Melo no Parque São Jorge; veja detalhes

Alguns membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se reuniram com o presidente Augusto Melo nesta quinta-feira, no Parque São Jorge.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a conversa entre torcedores e presidente girou em torno de alguns temas, como a gestão da equipe administrativa, a gestão financeira do clube, o planejamento da direção de futebol para a temporada e a avaliação do desempenho do elenco.

Os membros da organizada questionaram ao mandatário quais medidas serão tomadas em relação aos desvios de condutas dos dirigentes do clube. Recentemente, Rubão (diretor de futebol) e Romeu Tuma Junior (presidente do Conselho Deliberativo) entraram em rota de colisão publicamente.

Em relação ao futebol, os torcedores tentaram entender o que será feito com os jogadores que não estão atuando bem nas partidas. O Corinthians vem de uma sequência de três derrotas e não marca gol há quatro jogos.

Após a derrota para o Argentinos Junios, na última terça-feira, os torcedores presentes nas arquibancadas do Estádio Diego Armando Maradona entoaram cânticos de protestos contra o time.

O clima para o duelo contra o Fluminense, no próximo domingo, é de muita pressão para diretoria, comissão técnica e jogadores.