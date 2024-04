Júnior Santos, do Botafogo, chega a 9 participações em gols na Libertadores

Nesta quarta-feira (24), o Botafogo venceu o Universitario-PER por 3 a 1 no estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores. Mais uma vez o atacante Júnior Santos contribuiu para a vitória do Glorioso, dando uma assistência. O jogador inclusive é o artilheiro da competição, e lidera o ranking de participações em gols do torneio continental. Os dados são do "Sofascore".

? Júnior Santos é o líder em gols e participações em gols (9) da Libertadores 2024! ?? ?? 7 jogos

?? 8 gols (!)

?? 1 assistência

? 68 mins p/ participar de gol (!)

? 87% conversão de chances claras (7/8!)

? 11 passes decisivos

? 12 dribles certos

? Nota Sofascore 7.50 pic.twitter.com/iTdFa5oDCo ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 25, 2024

Júnior é o artilheiro da Libertadores com oito gols. Todos os tentos do atacante foram marcados ainda na pré-libertadores, onde o atleta enfrentou jogos de ida e volta contra Red Bull Bragantino e o Club Aurora, da Bolívia. Com a assistência realizada contra o Universitario nesta quarta (24), o jogador de 29 anos lidera o ranking de participações em gols, com nove contribuições.

Na atual temporada, contabilizando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, Júnior Santos disputou 22 jogos, marcou 14 gols e realizou quatro assistências.

Com a vitória em cima do Universitario, o Botafogo conquistou os primeiros três pontos no Grupo D, mas ainda é o lanterna da chave. O próximo confronto do Glorioso é contra o Flamengo neste domingo (28), no Maracanã, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.