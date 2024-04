Entenda como Guilherme ajudou Escobar a virar reforço do Santos para a Série B

Anunciado nesta semana como novo reforço do Santos, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar se diz pronto para entrar em campo e pode fazer sua estreia como jogador do Peixe já nesta sexta-feira, diante do Avaí, pela Série B.

O argentino recebeu conselhos de um velho conhecido para reforçar o clube na Segunda Divisão do futebol nacional: o ex-companheiro Guilherme. Ambos atuaram juntos pelo Fortaleza no ano passado.

Assim que recebeu a oferta do Santos, Escobar ligou para Guilherme, que rapidamente o aconselhou a descer a serra e vestir a camisa alvinegra. O ala não precisou pensar muito para decidir se transferir ao time da Baixada Santista.

"Eu falei com o Guilherme, ele esteve comigo no Fortaleza. Ele falou para eu vir, que eu iria ser muito feliz. Um time novo, treinador novo. Pensei um ou dois dias e decidi vir. Falei com o presidente do Fortaleza, que facilitou as coisas para eu vir para cá", revelou o argentino em entrevista coletiva.

Escobar e Guilherme viveram um momento atípico em suas carreiras na última temporada. Ambos estavam no Leão do Pici e viram, de dentro do campo da Vila Belmiro, o Santos perder para a sua equipe e ser rebaixado à Série B pela primeira vez na história. Agora, os dois compartilham vestiário no CT Rei Pelé.

"Lembro desse jogo, estava aqui. Foi muito triste o que aconteceu, o Santos não merece estar onde está. É um grande desafio estar aqui, sabemos o tamanho do objetivo. O Santos precisa de mais, é um clube que tinha que estar jogando copas internacionais. Penso em coisas grandes, e é um grande desafio para todos nós recolocar o Santos na Série A", disse o jogador.

Escobar soma passagens por Temperley e Colón, da Argentina, Unión Deportivo Ibiza, da Espanha, e Fortaleza antes de desembarcar no Santos. Ele fez 21 partidas pelo Leão do Pici, com duas assistências e o vice da Sul-Americana. O jogador veio como moeda de troca na negociação envolvendo Felipe Jonatan.

O atleta foi uma das vítimas do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza neste ano. Torcedores do Sport jogaram bombas e pedras no ônibus da equipe cearense, e o lateral sofreu um traumatismo cranioencefálico e levou 13 pontos no rosto.

O argentino diz ter superado o episódio e se colocou à disposição de Fábio Carille para estrear diante do Avaí, nesta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Ressacada.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.