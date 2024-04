Em jogo de seis gols, Fortaleza vence Boca Juniors e segue invicto na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Fortaleza conquistou um resultado histórico. A equipe cearense venceu o Boca Juniors por 4 a 2, no Castelão, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Lucero (2x) e Pikachu (2x) marcaram os gols para o Leão do Pici. Merentiel e Zenón balançaram as redes para o time argentino.

A vitória foi a terceira do Fortaleza na Sul-Americana. O Tricolor lidera o Grupo D com nove pontos conquistados e segue com 100% de aproveitamento na competição.

O Boca Juniors, por sua vez, conheceu sua primeira derrota no torneio. Os argentinos possuem quatro pontos e ocupam a vice-liderança da chave.

O Fortaleza volta a campo neste domingo, contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O Boca Juniors encara o Estudiantes, na próxima terça-feira, pelo Campeonato Argentino.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, o Fortaleza aproveitou erro do Boca Juniors no meio de campo e abriu o placar. Pochettino deixou Lucero na cara do goleiro. O atacante argentino bateu cruzado no canto para explodir o Castelão.

Todavia, a felicidade do Fortaleza durou pouco, já que, aos 18 minutos, o Boca Juniors deixou tudo igual. Após bom lance na linha lateral, Saralegui cruzou para Merentiel, ex-Palmeiras, apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

O Leão do Pici voltou muito melhor para o segundo tempo e retornou à frente do placar aos cinco minutos. Pochettino levantou a bola na área e encontrou Lucero, que desviou para marcar novamente no Castelão.

E o Fortaleza seguiu castigando os argentinos. Inspirado, Pochettino deu um lindo passe para Pikachu, que bateu cruzado de primeira para marcar o terceiro gol dos donos da casa, quatro minutos após o segundo tento.

A vitória se tornou a goleada aos 18 minutos. Machuca recebeu na grande área, limpou a marcação e levantou para Pikachu. O meia, com estilo, deu uma peitada na bola para marcar o quarto gol do Fortaleza diante do Boca Juniors.

No final do jogo, aos 39 minutos, o Boca Juniors chegou ao segundo gol. Kevin Zenón arriscou chute de longa distância e João Ricardo não conseguiu fazer a defesa. No entanto, o tento pouco importou, já que o Fortaleza manteve a tranquilidade para vencer a partida.