'De mal a pior': jornal espanhol critica momento de ex-Flamengo na Itália

Emprestado pelo Real Madrid ao Frosinone, da Itália, o atacante Reinier, ex-Flamengo, foi criticado por um dos principais jornais da Espanha.

O que aconteceu

Sem engrenar no futebol italiano, Reinier está próximo de voltar ao Real Madrid. O contrato de empréstimo com o Frosinone acaba em junho.

O jornal "AS" publicou uma matéria de análise de todos os jogadores emprestados pelo time merengue. E um deles foi Reinier.

A publicação criticou o momento ruim de Reinier na Itália. Os espanhóis ainda comentaram que o brasileiro vai "de mal a pior".

Precisou apenas de algumas semanas para se adaptar ao novo contexto e recuperar a sua melhor forma. Assim que o fez, Di Francesco [técnico do Frosinone] ofereceu minutos a ele. No entanto, com o passar do tempo, ele voltou aos seus velhos hábitos. trecho do jornal espanhol

Na atual temporada, Reinier tem 20 jogos, três gols e duas assistências. O jogador tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026.