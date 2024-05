André Ramalho e Mauro Júnior vibram com confirmação de título holandês do PSV em campanha histórica

Os próximos dias serão de muita festa para André Ramalho e Mauro Júnior, além dos seus companheiros e dos torcedores do PSV espalhados pela cidade de Eindhoven e por toda a Holanda. Isso porque o título do Campeonato Holandês se confirmou neste domingo. O clube conquistou a Eredivisie pela 25ª vez em sua história ao bater o Sparta Roterdã, por 4 a 2.

"Sabíamos que o título estava muito próximo, mas faltava a confirmação oficial. Nada melhor do que ela ter vindo em campo, com outra ótima atuação e diante da nossa torcida, que, mais uma vez, fez uma linda festa nas arquibancadas e agora vai fazer por todo o país. Merecemos demais essa conquista. O grupo todo está de parabéns por essa campanha incrível e histórica que estamos fazendo. Esse é o meu sexto troféu aqui. Todos são especiais, mas, pelo nosso desempenho coletivo e o meu individual, esse terá um lugar especial guardado na minha memória. Agora é comemorar e, nos dois jogos finais, buscar os recordes possíveis", vibrou André Ramalho.

"Estou sem palavras para descrever a alegria que é voltar a conquistar a Eredivisie, o principal campeonato da Holanda, com o PSV. Valeu a luta e a dedicação de todos. Não é por acaso que já conseguimos fazer história, alcançando vários recordes com essa campanha incrível, e que podemos e vamos fazer de tudo para alcançar outros nos jogos que nos restam. Mas, antes, vamos comemorar muito porque merecemos demais", exaltou Mauro Júnior.

Com 87 pontos, o PSV não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Feyenoord, que soma 75 e só irá disputar mais três jogos.

Campanha histórica

A campanha do PSV no Campeonato Holandês 2023/24 ficará marcada como uma das melhores da história da competição. Campeão após seis temporadas, com duas rodadas de antecedência, eles alcançaram alguns recordes históricos e ainda podem confirmar outros nas duas partidas restantes.

Com 100% de aproveitamento no primeiro turno, a equipe igualou o próprio recorde da Eredivisie do maior número de vitórias consecutivas no início da competição: 17, alcançado na edição 1987/88. Além disso, o time já alcançou o recorde de 18 atuações sem ser vazado, superando os 17 da temporada 2007/08.

Mais pontos

Com 87 pontos e podendo chegar aos 93, o PSV está a um ponto de alcançar o seu próprio recorde. Foram 88, na temporada 2014/15, quando acumulou 29 vitórias, um empate e quatro derrotas.

Já o recorde geral, desde que o triunfo passou a representar três pontos, é do Ajax, com 89 somados, na edição 1997/98. Ou seja, uma vitória já basta para o PSV superar o número do rival.

Na temporada 1971/72, o Ajax, com 30 vitórias, três empates e somente uma derrota, conquistou 63 pontos, o que, no sistema de três pontos, equivaleria a um total de 93.

Maior saldo de gols

Até aqui, na atual edição, o PSV acumula 28 vitórias, três empates e somente uma derrota. Além disso, ainda ostenta o melhor ataque, com 107 gols, e a defesa menos vazada, com apenas 19 tentos sofridos.

Com 88 de saldo, está próximo de ultrapassar a melhor marca, que pertence ao arquirrival Ajax, que, na edição de 1997/98, terminou com 90.

Maior número de vitórias em uma mesma edição do Holandês

Caso vença os dois jogos restantes, o PSV também pode se igualar ao Ajax, que, por duas vezes, conseguiu chegar ao recorde de 30 triunfos em uma mesma edição da Eredivisie. Isso ocorreu já faz bastante tempo, nas temporadas 1971/72 e 1972/73.

André Ramalho - Líder do elenco e um dos brasileiros com mais jogos pelo PSV

André Ramalho está encerrando sua terceira temporada no PSV. Até aqui, disputou 126 jogos pela equipe, fato que o coloca como o quarto brasileiro com mais atuações pelo clube, atrás apenas de Marcelo (136), Romário (148) e Gomes (181).

Titular em 107 oportunidades, o defensor já marcou seis gols, deu cinco assistências e conquistou, agora, seis títulos. Além da Eredivisie, foram duas Copas da Holanda (2022 e 2023) e três Supercopas Nacionais (2021, 2022 e 2023).

Além disso, conta com um ótimo aproveitamento de 76,1%, com 89 vitórias, 21 empates e somente 16 derrotas.

André Ramalho, que, nesta temporada, já disputou 44 partidas, sendo 37 como titular, fez três gols e deu uma assistência, tem contrato com o PSV até o fim de junho e após o término da competição irá discutir com o clube e o seu empresário o melhor para o seu futuro.

Mauro Júnior - Forte ligação com o PSV

Agora bicampeão da Eredivisie, Mauro Júnior possui forte ligação com o PSV. Tudo começou quando, ainda com 14 anos, passou por um período de testes no clube. Na época, ainda retornou ao Desportivo Brasil, mas, assim que atingiu a maioridade, foi contratado pelo time europeu.

Logo em sua estreia, Mauro Júnior ganhou os holofotes ao balançar as redes, tornando-se o segundo brasileiro a conseguir tal feito pelo PSV, após Ronaldo, em 1994. Por dois anos, atuou tanto na equipe principal como no time B e conquistou o Holandês 2017/18, com uma participação significativa. Foram 15 jogos, um gol e quatro assistências.

Após um ano emprestado ao Heracles, retornou aos Camponeses, na temporada 2020/21, e se firmou com boas atuações e versatilidade, atuando nas duas laterais e no meio de campo.

Na atual temporada, o jogador viveu período de reafirmação, reconquistando o espaço no time após superar problemas físicos, sendo, inclusive, eleito para a seleção do Holandês do último mês de abril. Até aqui, atuou em 19 duelos e fez um gol.

Ao todo, Mauro Júnior já fez 123 jogos pelo PSV, fato que o coloca, ao lado de Alex, como o quinto atleta brasileiro que mais defendeu os Camponeses. Além disso, já marcou oito gols, deu 14 assistências e ajudou o clube a conquistar seis títulos: duas Eredivisie, duas Supercopa e duas Copas da Holanda.

Ranking dos brasileiros com mais jogos pelo PSV:

Gomes - 181 jogos



Romário - 148 jogos



Marcelo - 136 jogos



André Ramalho - 126 jogos



Mauro Júnior e Alex - 123 jogos